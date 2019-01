Paolo Guerrero: ¿Alondra García Miró fue la favorita de Doña Peta?

En el estreno de En boca de todos 2019, Tula Rodríguez sorprendió a todos con una revelación tras los rumores sobre la supuesta reconciliación de Alondra García y Paolo Guerrero ha remecido la farándula en los últimos días.

La conductora contó un comentario que doña Peta, la madre del futbolista peruano, le confesó hace algún tiempo.

"Me dijo que Alondra le parecía un niña hermosa, una chica buena. Que ella era su favorita", reveló; no obstante, aclaró que no hacía ninguna referencia comparativa con Thaísa Leal.

