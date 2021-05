Paola Ruiz se casa: su pareja Ángel le pidió matrimonio tras 10 años de relación

El padre de sus hijos se arrodilló para colocarle el anillo de compromiso y ella aceptó el pedido muy emocionada.

Paola Ruiz fue sorprendida por su pareja Ángel Eduardo Véliz al pedirle matrimonio tras 10 años de relación. El padre de sus dos hijos, Karim Mateo y Joaquín Santino, se arrodilló para colocarle el anillo de compromiso y ella aceptó el pedido muy emocionada frente a las cámaras de En boca de todos.

"Amor, pasaron años, pasaron buenos días y malos días. No hay duda que quiero pasar toda la vida contigo. Esto no es algo formal, pero sí muy simbólico para mí. No lo tenía preparado, pero las cosas pasan así. ¿Te quieres casar conmigo?", dijo Véliz y la bella empresaria no dudó en decir que "sí quiere casarse".

