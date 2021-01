Paola Ruiz perdió quince kilos y reapareció en televisión con nueva figura

Paola Ruiz se sometió a la operación de manga gástrica porque tenía mucho dolor en las articulaciones y otras enfermedades más.

Paola Ruiza bajó de peso radicalmente tras someterse a una cirugía de manga gástrica y mostró su nueva figura en En boca de todos. La empresaria contó que perdió quince kilos y principalmente tomó la decisión por su salud.

"Me siento contenta, me siento renovada, no me duelen las articulaciones, estoy bien saludablemente", declaró Paola Ruiz, quien sufría de hígado graso y tenía principios de hipertensión.

La exvedette se mostró feliz al ver su antes y después y dijo que ahora se siente mejor. "No podía ponerme tacos para nada, andaba con vestidos flojos, largos, y yo para ser imagen de mis jeans tengo que estar bien", afirmó.

