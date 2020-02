Isabel Acevedo envió contundente mensaje por la boda de Pamela Franco y Christian Domínguez.

Isabel Acevedo envió contundente mensaje tras el anuncio de la boda de Christian Domínguez y Pamela Franco. La bailarina aseguró que solo les desea lo mejor, pero al final reveló que no le interesa la noticia del compromiso.

"Qué bueno. Bendiciones como siempre he dicho. Además, yo no hablo de ellos. Ahora yo estoy en mi mejor momento. Es su vida. No me interesa la verdad. No quiero hablar de él. Lo pasado, pisado", sentenció la integrante de Esto es guerra y expareja de Christian Domínguez.

Pamela Franco y Christian Domínguez confirmaron que se casarán en 2020

