Reinaldo Dos Santos: Pamela Franco no será parte de EEG, pero Isabel Acevedo sí

¡No las ve juntas! Al parecer la curiosidad de muchos por la posibilidad de ver a Pamela Franco e Isabel Acevedo en la nueva temporada de Esto es guerra tendrá que esperar más, porque según Reinaldo Dos Santos la primera de ellas no estará.

Ante las dudas de los conductores de En boca de todos, el vidente brasileño sostuvo que por el momento no ve a la actual enamorada deChristian Domínguez en la competencia, a diferencia de su ex, quien sí se sumaría al reality.



"No la veo (a Pamela Franco) en este momento. Más adelante, sí", comentó Dos Santos, un vaticinio que fue respaldado por Tula Rodríguez, quien afirmó que el integrante de la Gran Orquesta internacional había manifestado que su pareja no estaba interesada en la televisión.

