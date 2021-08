Pamela Franco: "La cumbia hizo mi sueño realidad, soy contadora, pero siempre quise ser cantante"

Pamela Franco no se ofende cuando le dicen "cumbiambera" de forma despectiva y, aún con una carrera, soñaba con dedicarse al arte.

Pamela Franco estuvo en enlace con En boca de todos y confesó que significa la cumbia en su vida. La cantante dijo que el arte le permitió conocer a su amado Christian Domínguez, pero además logró cumplir uno de sus sueños.

"La cumbia me ha dado mucho, estoy muy agradecida, me ha hecho conocer casi todo mi lindo país. Me hizo un sueño realidad, porque yo estudié, soy contadora, pero siempre quise ser cantante, o sea dedicarme a esto", contó Pamela Franco.

La modelo, animadora de eventos y cantante de Alma Bella dijo también que no le ofende que la llamen cumbiambera. "La verdad es que la palabra cumbiambera no tiene nada de malo; sin embargo, hay muchas personas que lo dicen en otro tono. La verdad no hago caso a las personas, sino a los comentarios y críticas que me suman", afirmó Pamela Franco.

