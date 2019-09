Paloma Fiuza: Reinaldo Dos Santos reveló que ella lloró previo a final de "Divas"

Reinaldo Dos Santos dejó boquiabierto a los conductores del programa al revelar lo que le pasó a Paloma Fiuza previo al final de Divas EEG. El Profeta de América confesó que su compatriota le reveló que no le gustó su coreografía

"No fue culpa de ella. Le dieron esta coreografía y ella no estaba contenta con ese baile. Me lo dijo a mi. Ella lloró en la mañana, en sus ensayos porque no estaba contenta con esta coreografía. Estaba triste", señaló Reinaldo Dos Santos al hablar con la bella guerrera.

