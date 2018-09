Pablo Heredia se conmovió con pregunta sobre Alessandra Fuller

Pablo Heredia estuvo en un enlace con En boca de todos y le preguntaron qué es lo que más extraña de Alessandra Fuller. Al actor argentino le afectó la interrogante y se conmovió en vivo al responder que lo que más extraña de su expareja es su ternura.

"La verdad, extraño muchísimo su ternura sinceramente. Nosotros estuvimos más de dos años juntos. Yo siento que Ale para mí es un gran amor, uno de los más importantes que tuve, por no decir el más importante. Se siente una pérdida y un vacío muy grande cuando uno termina una relación después de tanto tiempo", declaró Pablo Heredia.

El también cantante reafirmó que no terminó con Alessandra Fuller por una infidelidad y no descartó una reconciliación. "Yo creo en segundas oportunidades, no me cierro a nada, el destino nos dirá en un futuro qué pueda pasar. Sí hay un gran cariño y un gran amor hacia Ale, de mi parte por lo menos porque siempre ha sido una gran mujer", finalizó.

