Pablo Heredia: "Alessandra Fuller no me tiene que perdonar nada"

Pablo Heredia se confesó en una de las secuencias de En boca todos y declaró que, si tuviera que retroceder el tiempo, le gustaría que Alessandra Fuller sea su enamorada. El actor dijo que ahora cada uno es feliz haciendo su camino por separado, pero tiene el mejor recuerdo de su expareja.

"Lo que sí quiero decirle a la gente, que repite en otros canales y otras cosas, a mí Ale no me tiene que perdonar nada y yo no le tengo que perdonar absolutamente nada a ella", fue la contundente declaración de Pablo Heredia.

"El caso está cerrado, nos separamos en muy buenos términos y no pasó nada de lo que se dice, se rumorea. Yo me porté como un caballero y ella se portó como una dama", finalizó el argentino sobre Alessandra Fuller.

