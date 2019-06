Nicola Porcella y Romina Lozano no regresan a futuro, según Reinaldo Dos Santos.

Reinaldo Dos Santos sorprendió a todos los conductores de En boca de todosal lanzar una terrible predicción sobre Nicola Porcella y Romina Lozano tras confirmarse el fin de su relación sentimental.

"Ella (Romina Lozano) terminó la relación. Lo que yo veo es que ellos no regresan a futuro. No hay. No veo eso a futuro", señaló el conocido Profeta de América. Carloncho y Ricardo Rondón repreguntaron, pero Reinaldo Dos Santos fue tajante en su fuerte predicción.

