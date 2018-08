Nicola Porcella sorprendió a Fresialinda y la invitó a salir.

Fresialinda presentó su casa en un divertido enlace con En boca de todos y fue sorprendida por Nicola Porcella, quien la invitó a salir. "Es que a mí me gustan las mujeres emprendedoras, trabajadoras, a mí me gusta la mujer que piensa en trabajar, no solo en la juerga", dijo el guerrero.

"Lo qué a mí me sorprende de Nicola, mira, recién acaba de salir de una relación, todos lo sabemos, pero qué rápido quiere cambiar. No Nicola, así no es, tienes que guardar luto", respondió Fresialinda cuando le preguntaron si aceptaría la invitación del modelo.

Nicola Porcella le explicó a la cantante folclórica que terminó con Angie Arizaga ya hace varios meses, pero no lo había anunciado. Por su parte, Fresialinda afirmó que si invita al modelo a su casa lo primero que haría es llevarlo al campo a cultivar papa.

