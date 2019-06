Nicola Porcella: Romina Lozano reveló porqué se acabó la relación

Romina Lozano confirmó que relación con Nicola Porcella se terminó. La modelo se presentó en En Boca de todos y reveló los motivos de la separación.

"No terminamos mal, no han habido problemas, el distanciamiento se dio a falta de tiempo, más por mí, él también tenía bastante trabajo, no se puede descuidar algo que también es importante", contó muy calmada y serena la modelo Romina Lozano.

