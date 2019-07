Nicola Porcella: Romina Lozano envió contundente mensaje tras reencontrarse

¿Lo descartó? Romina Lozano y Nicola Porcella se volvieron a juntar en un enlace para En boca de todos tras anunciar el fin de relación. La integrante de Esto es guerra no dudó en enviar un contundente mensaje al exguerrero en detrás de cámaras.

➤ Mira: Nicola Porcella y Romina Lozano reaparecieron juntos para dar esta noticia

"Ahora estamos hablando como buenos amigos. No hay ninguna relación sentimental. No (podría descartar) se sabe, todo se ve con el tiempo. En mi corazón siempre estará como todos mis amigos, pero definitivamente no tenenmos una relación. Somos muy buenos amigos y nada más", comentó Romina Lozano.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!