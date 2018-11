Nicola Porcella: "Mi sueño es vivir en Estados Unidos"

Nicola Porcella contó en En boca de todos que no ha recibido ninguna herencia de su abuelo y por ello tiene que seguir trabajando. "No me han dado nada de nada, no tengo un sol, es más, si hubiera recibido créeme que estaría en otro país viviendo, que es mi sueño", reveló el guerrero.

"Me gustaría irme a Estados Unidos a vivir. Sí me gusta vivir en mi país, pero a veces me da ganas de empezar de nuevo, empezar todo de cero, y me gustaría empezar allá, no sé por qué, siempre he tenido esa idea en la cabeza", declaró Nicola Porcella.

