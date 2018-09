Nicola Porcella anunció que estudiará periodismo deportivo

Jefferson Farfán se burló de Nicola Porcella al referirse a su faceta como futbolista y por ello el capitán de Esto es Guerra tomó una radical decisión. El guerrero anunció para En boca de todos la nueva profesión a la que se va a dedicar ante la experiencia que viene obteniendo como conductor.

"Sí, voy a estudiar periodismo deportivo, me gusta. Aparte, me gusta ocupar mi tiempo, y de verdad me gustaría porque saben que me gusta mucho el fútbol. Quería estudiar este año, por tiempo no pude así que arrancó el otro año", declaró Nicola Porcella, quien advirtió a Jefferson Farfán que juegue bien porque ahora va a comentar sobre él.

