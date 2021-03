¿Yahaira Plasencia quiere lograr la internacionalización con Natti Natasha?

Natti Natasha afirmó que Yahaira Plasencia es un "talentazo" y la salsera respondió emocionada a sus elogios.

Yahaira Plasencia respondió a los elogios de Natti Natasha y al interés de la conocida cantante para trabajar juntas. La salsera contó cómo recibió la noticia de ser considerada un "súper talentazo" para la dominicana.

"Cuando Sergio (George) me lo envió (el video) fue bastante sorpresivo, me emocioné muchísimo, a mí me encanta Natti, me parece una artista súper completa, aparte de bella, canta, baila, domina el escenario súper bien, es multifacética y tiene un flow increíble", contó Yahaira Plasencia.

"Me encanta. Cuando la escuché dije wow, se acordó de mi nombre, y me emocioné muchísimo", agregó la cantante.

