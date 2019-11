Natalie Vértiz mostró su espectacular e impresionante clóset.

¡Parece una boutique! Natalie Vértiz estuvo en un enlace con En boca de todos y sorprendió a los conductores al mostrar su impresionante walk in closet. La conductora tiene una habitación solo para ella y ahí guarda su ropa, zapatos y accesorios.

➤ Mira: ¿Cómo sería la hija de Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz?

"Ustedes saben que yo trabajo con muchas marcas, hago muchas campañas, tengo que hacer muchas fotos para mis redes sociales, pero este año me he propuesto que voy a sacar todo lo que no uso y voy a donarlo", detalló Natalie Vértiz sobre su espectacular y gigante clóset.

Natalie Vértiz y el detrás de cámaras de su ingreso a DVAB

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!