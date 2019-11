Natalie Vértiz presentó la hermosa decoración de su casa por Navidad

Natalie Vértiz abrió las puertas de su casa en Surco y mostró que en su hogar ya se vive la Navidad. La modelo contó cómo vive esta época de fiestas y cuáles son las costumbres junto a su familia.

"Me esmero un montón en decorar mi casa en Navidad porque yo soy la anfitriona desde hace cinco años y me encanta, disfruto mucho armar el árbol con Liam, es algo que nos encanta hacer", detalló la esposa de Yaco Eskenazi.

En enlace con En boca de todos, la presentadora agregó que en algunos días publicará un video sobre los arreglos navideños que ha hecho este año en su departamento. Además, dijo que no le importan mucho los regalos en Navidad.

"Me gusta más bien la actividad, armar esto con mi hijo, y demostrarle lo que realmente importa, que no es lo material, no solo recibir, sino también aprender a dar", afirmó Natalie Vértiz, quien colocará la estrella de Belén al final junto a su esposo Yaco Eskenazi y su hijo.

