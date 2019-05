Brunella Horna pidió la canción "El hombre que yo amo" para Richard Acuña

Myriam Hernández estuvo en un enlace exclusivo con En boca de todos y Brunella Horna le pidió el coro de la canción "El hombre que yo amo" para dedicarla a Richard Acuña. La chilena aceptó y comenzó a cantar, pero luego de unos segundos reveló que había olvidado la letra.

"Espérate, vamos de nuevo, no puede ser. Es que me estoy escuchando doble, entonces me confundí", dijo Myriam Hernández entre risas. La intérprete chilena tomó con humor ese lapsus en vivo y retomó su canto para cumplir con Brunella Horna.

