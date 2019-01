Milett Figueroa a Pablo Heredia: "No te metas con mis amigos"

Milett Figueroa y Pablo Heredia visitaron el programa En boca de todos y demostraron la buena química que tienen juntos, aunque aclararon una vez más que solamente son amigos, pese que no exponen mucho sobre su amistad.

"Aquí hay una forzadera que no, porque nosotros somos amigos y siempre lo hemos dicho, y nos queremos un montón, eso sí es verdad", dijo Milett Figueroa. "Como que están forzando algo que no funciona dices, que no funcionaría digo", afirmó por su parte el actor argentino.

Tras aclarar la verdad de su relación, Pablo Heredia mencionó a Jason Day y le preguntó a su amiga cómo le fue con él. "Mira, no te metas con mis amigos, te prohibo…", le respondió Milett Figueroa, quien minutos antes declaró que no pasó Año Nuevo con el galán peruano.

