Michelle Soifer y Giuseppe Benignini tuvieron su primera "pelea" en televisión

Giuseppe Benignini no recordó el cumpleaños de su "suegra" y Michelle Soifer no se lo perdonó.

Michelle Soifer y Giuseppe Benignini enfrentaron las preguntas de "La silla caliente" de En boca de todos y demostraron que no se conocen muy bien, ya que fallaron en la mayoría de respuestas sobre su relación.

Una de las interrogantes molestó a la guerrera, ya que Giuseppe Benignini no supo la fecha de cumpleaños de su 'suegra'. "Vamos a cumplir un año y todavía no me conoce, es el colmo, por las puras he hablado", afirmó el venezolano, quien tuvo la respuesta inmediata de Michelle Soifer, mientras los conductores les pidieron que se calmen.

