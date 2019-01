Michelle Soifer: ¿Melissa Loza debería dejar la televisión?

Michelle Soifer visitó una de las secuencias de En boca de todos y le preguntaron sobre la permanencia de su compañera Melissa Loza en televisión. "¿Sientes que Melissa ya debería jubilarse?", fue la interrogante para la cantante.

"Yo no creo que Melissa como dicen que está vieja, no, ella está vintage. Es una mujer hermosa, madura, una mujer que de verdad mira tiene un cuerpazo, a mí me encanta de verdad cómo es, toda tonificada así, más o menos se parece a mi cuerpo", respondió Michelle Soifer.

