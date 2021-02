Michela Elías sobre Mario Hart: "Hay personas que representan mejor Combate en EEG"

El fuerte mensaje de Michela fue inesperado para todos en el programa.

¿Existe mucha rivalidad entre Michela Elías y Mario Hart? La rubia estuvo presente en el espacio televisivo y reveló en vivo que no esperaba ver al piloto de carreras en el reality, pues no representa Combate como debe ser.

Michela Elías tuvo fuerte enfrentamiento con Mario Hart: "Estoy cansada que no creas en mí"

"Yo me inicié en Combate y dado que es Esto es guerra: El origen pensé que iba a estar en el equipo, pero yo no esperaba que Mario Hart estuviese en esta temporada. Hay personas que representan mejor Combate pero ya está ahí Hart y lamentablemente para él no me quería en el equipo. Una vez pensé que era porque estaba con Paloma, la segunda vez ya fue de verdad muy triste para mi.", reveló Michela.

