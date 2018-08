Melissa Paredes: "Yo nunca niego de dónde soy"

Melissa Paredes visitó el set de En boca de todos y las críticas no se hicieron esperar por la reacción que tuvo durante la emisión de una nota sobre su barrio en Ventanilla. Muchos asumieron que la actitud de la modelo fue de incomodidad al ver su pasado.

Melissa Paredes salió al frente de las críticas y aclaró lo sucedido. "Creo que estaba desencajada desde el principio porque estaba agripada y me había tomado una pastilla, pero no ha sido por eso y es medio raro y contradictorio porque yo nunca niego de dónde soy".

Mira: Melissa Paredes: "Rodrigo Cuba me prohibió los desnudos"

"De hecho sí me molestó un poquito que el camarógrafo me 'ponchara' cuando estornudé. No es lindo que te 'ponchen' estornudando. Yo no soy ninguna diva ni me creo lo máximo por estar donde estoy ni mucho menos y siempre lo digo", declaró la modelo para América Espectáculos.

Mira: Melissa Paredes tiene un nuevo reto tras el final de Ojitos hechiceros

Y como para demostrar que lleva al Callao en su corazón, Melissa Paredes dio unas palabras para toda su gente. "Como siempre le mando un beso enorme a mi Ventanilla hermosa, mi Callao que ya este mes de agosto cumple un año más, estamos de aniversario, qué lindo", declaró la actriz en el programa En boca de todos.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!