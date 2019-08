Melissa Paredes: Milett Figueroa tuvo esta reacción tras escuchar su comentario

¡El turno de ella! Milett Figueroa fue la reciente invitada de la "Silla caliente" en En boca de todos y comentó cuál sobre su relación Melissa Paredes, luego de que ella también respondiera a la misma pregunta.

"Ella es mi compañera de trabajo, a quien considero mucho, claro que sí. Estoy dispuesta a apoyarla en todo lo que necesite y nos llevamos súper bien en el musical (Pantaleón y las visitadoras)", dijo la novel actriz.

➤ Mira: Milett Figueroa lloró en vivo al recordar a su padre Juan Carlos

Milett Figueroa afirmó que no son tan cercanas porque no comparten momentos juntas. Fue ese momento que Ricardo Rondón recordó que no haya sido invitada al cumpleaños de la ex reina de belleza, a lo que ella contestó de manera tranquila.

¿Cómo reaccionó Milett al escuchar la respuesta de Melissa Paredes en un pasado programa?

➤ Mira: Melissa Paredes se emocionó por sorpresa de su esposo Rodrigo Cuba en vivo

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!