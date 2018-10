Melissa Paredes: "Mi hija Mía me opaca totalmente en redes sociales"

Melissa Paredes visitó el programa En boca de todos y le preguntaron si se siente "opacada" en las redes sociales por su hija Mía Cuba Paredes, ya que tiene miles de seguidores. "Si yo me dejo opacar por alguien, con gusto, es por mi hija. Me opaca totalmente mi gordita hermosa, mi princesita. La amo", respondió la novel actriz.

