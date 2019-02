Melissa Klug: ¿Yahaira Plasencia tenía esperanzas de volver con Jefferson Farfán?

Melissa Klug al parecer ya superó el tema de Jefferson Farfán e Ivana Yturbe, pero cuando le preguntaron por Yahaira Plasencia, ella no se calló nada. "Ahora ya no le preguntarán más por Yahaira", fue el comentario para la empresaria.

"Pobrecita. Esperamos que no (esté afectada por la foto). Seguramente, no lo afirmo, quizá ella tenía una luz de esperanza en el túnel. ¿Para volver? Eso puede ser, pero no lo sé, ja ja ja…", declaró Melissa Klug.

La presentadora también se refirió a las críticas que siempre recibe Yahaira Plasencia en las redes sociales. "Lamentablemente se exponen a muchos comentarios, ya que no empezó bien la relación… el amor, cuando es verdadero, se celebra y se muestra".

