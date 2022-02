Melissa Klug y Jesús Barco terminaron su relación, reafirmó Reinaldo Dos Santos

Reinaldo Dos Santos fue consultado por la inesperada noticia sobre el posible fin de su romance entre la expareja de Jefferson Farfán y el futbolista. El vidente aseguró que meses atrás él había dicho que la pareja iban a terminar en algún momento y no sería para siempre.

"Las profecias no fallan. Los dos están pensando ahora si regresan o no regresan, pero yo te voy a decir una cosa: ¡Eso se acabó y punto!", sentenció Reinaldo Dos Santos. Además, el vidente reveló que si llegan a reconciliarse dicho relación no acabará juntos.