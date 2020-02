Melissa Klug y Jefferson Farfán: ¿El Estado puede intervenir para proteger a sus hijos?

El público de En boca de todos opinó sobre el caso de Melissa Klug y Jefferson Farfán y una pregunta fue sobre los hijos de la expareja.

► Mira:Reinaldo Dos Santos sobre Melissa Klug y Jefferson Farfán: "No veo conciliación"

"¿El Estado puede tomar acciones legales cuando el tema se expone de manera mediática y se llega a comprobar que afecta a los niños?", fue la interrogante para la doctora Rosario Sasieta por el conflicto entre Melissa Klug y Jefferson Farfán.

► Mira: Tula Rodríguez sobre Melissa Klug y Jefferson Farfán: No perdamos el tiempo en tonterías

"Sí podría y podría buscar un entorno familiar adecuado para que los niños puedan estar en un lugar que no sea tóxico, pero siempre en el entorno familiar, no estamos pensando llevarlos a un lugar donde ocuparían un espacio que necesitan muchos niños que son indigentes y no tienen dinero", detalló la abogada.

Doña Charo a Melissa Klug: "Duerme, sueña y todo come con Yahaira Plasencia"

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!