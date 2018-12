Melissa Klug reveló lo que le regalaría a Yahaira Plasencia por Navidad.

Melissa Klug llegó al programa En boca de todos y reveló lo que le regalaría a Yahaira Plasencia por Navidad. La expareja de Jefferson Farfán sorprendió a los conductores con su respuesta.

"Yo no le puedo regalar nada. Nunca ha sido mi amiga entonces no tuviera un regalo para ella", comentó la empresaria. Ricardo Rondón bromeó con su respuesta y dijo que Melissa le regalaría un "pasaje a Irak" a la cantante. Klug no dudó en decir entre risas: "(un pasaje) a la Luna".

