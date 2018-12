Melissa Klug: "No voy a entrar a la actuación"

Melissa Klug se presentó en una de las secuencias de En boca de todos y confirmó que está llevando clases de actuación. Sin embargo, la empresaria desmintió que una de sus metas sea convertirse en actriz para el 2019.

Mira: Melissa Klug presentó su casa de playa en Punta Hermosa

"No, eso es falso, es mentira. No voy a entrar a la actuación, tampoco lo haría (trabajar con Yahaira Plasencia), no. Lo que pasa es que yo sí tomo clases con "Canchita" (Centeno), pero no es que tenga interés en incursionar en la actuación, no", aclaró Melissa Klug.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!