Melissa Klug confirma que se casa con Jesús Barco en 2022

La chalaca expresó sus deseos de llegar al altar con su pareja.

Melissa Klug habló acerca de los planes que tiene con Jesús Barco. Durante un juego de preguntas de En boca de todos, la empresaria aseguró que el próximo año llegará al altar con su pareja.

"Es verdad. En realidad, Maju, tenemos muchos planes a futuro. Yo creo que lo dije, a mi me dio COVID, ahorita no se pueden hacer planes. Nadie tiene la vida comprada. Solo Dios sabe si eso sucederá o no. A mi me encantaría. Mejor no hay que hacer planes y que llegue el próximo año."

