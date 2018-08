Mamá de Mayra Goñi: "Fabio Agostini no ha ido a mi casa"

Mayra Goñi visitó el set de En boca de todos y esta vez acompañada de su mamá Maribel, quien no pudo evitar referirse a Fabio Agostini, enamorado de su hija, a quien le dio un puntaje de "8" en una escala del 1 al 10.

"Poco hablo con Fabio y en realidad no hemos tenido un encuentro así familiar, nada. Lo que pasa es que yo trabajo, ellos también trabajan, entonces no coincidimos", dijo la mamá de Mayra Goñi, quien agregó que el español no ha ido a su casa hasta ahora.

"Yo creo que Fabio es una persona respetuosa, se ha dado a conocer cómo es y creo que es una persona bien segura de sí misma", respondió doña Maribel cuando le preguntaron si Fabio Agostini le gusta como pareja de Mayra Goñi.

La madre de la actriz y cantante contó que vio el detalle romántico que tuvo el modelo con su hija y le pareció lindo, pero cree que todavía no deben pensar en boda. "Yo creo que a Mayra todavía le falta mucho que recorrer y tiene más metas que cumplir y creo que eso (matrimonio) podría ser más adelante".

