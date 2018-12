¿Mayra Goñi confesó que retomaría su relación con Fabio Agostini?

En el reciente programa En boca de todos, Mayra Goñi no dudó en desearle lo mejor a Fabio Agostini tras el fin de su relación hace algunas semanas. La cantante urbana afirmó que nunca imaginó que el "Galáctico" hiciera público su ruptura en menos de un día de terminar.

Los conductores del programa preguntaron si se daría una segunda oportunidad con Fabio Agostini y su respuesta los dejó impactados. "Han pasado cosas que me han lastimado mucho y por el momento creo que no estaría bien que volvamos, pero no le cierro las puertas a nada. Somos amigos", sentenció Mayra Goñi.

