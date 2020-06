Diseñadora Maritza Mendoza se declara en quiebra y vende mascarillas personalizadas

Maritza Mendoza se reinventa diseñando mascarillas de encaje con pedrería fina bordadas a mano.

Maritza Mendoza, diseñadora peruana de alta costura, se declaró en quiebra por la crisis económica que ha ocasionado la pandemia del coronavirus. La diseñadora de modas contó cómo se está reinventando para ingresar nuevamente en el mercado.

"Oficialmente es cierto, nosotros ya nos declaramos en quiebra por la misma situación de esta crisis mundial porque no hay eventos, y de hecho no va a haber en largo tiempo. Estamos tratando de asimilar porque el no trabajar los tres meses en cuarentena ha decaído nuestra empresa", detalló Maritza Mendoza.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!