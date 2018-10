Marisol: su hijo mayor estudiará música en este país

Marisol Ramírez visitó el set de En boca de todos y habló sobre su faceta como mamá. La cantante contó que su hijo mayor estudia música en Bogotá y pronto viajará a Estados Unidos para seguir con su carrera artística.

El hijo de Marisol se llama George y cumplió hace poco 21 años. Además, acaba de terminar con su enamorada. ¿Qué pasó? La popular "Faraona" declaró que como "suegra" es muy celosa y exigente.

"No me gustaba su carácter porque creo que cuando uno está con un chico tiene que entender su carrera, su trabajo. Yo como madre me gustaría que mi hijo encontrara una mujer que lo ame y lo quiera por lo que es, por el corazón que él tiene, que lo respete sobre todo y estén juntos toda la vida", afirmó Marisol.

