Mario Irivarren y Spheffany Loza: ¿Cuál es la verdad sobre supuesto ampay?

Mario Irivarren fue recientemente vinculado con Spheffany Loza por un supuesto ampay a la salida del cumpleaños de Macarena Vélez, donde se ve a la modelo subiendo a su auto. ¿Cuál es la verdad?

Los titulares causaron mucha risa en Mario Irivarren, quien prefiere no renegar, tomar todo de buen humor y disfrutar de sus días sin importar lo que inventen los demás.

"Wow, jalé a mi amiga del trabajo a su casa, qué terrible soy. Yo sí me di cuenta que me estaban siguiendo, me siguieron hasta la casa de Tepha y luego hasta la mía", contó el integrante de Esto es Guerra, quien no se hace problemas por las imágenes con Spheffany Loza.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!