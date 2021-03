¿Mario Irivarren se irá a Estados Unidos por Vania Bludau?

Mario confesó que le gustaría tener cerca a Vania todos los días.

Mario Irivarren hizo una confesión de amor en el set televisivo. El joven empresario confesó que le gustaría tener las 24/7 a Vania Bludau y que no toleraría más la distancia. Asimismo aclaró que ya conversó con su pareja la idea de irse a Estados Unidos juntos.

➤ Mira: Mario Irivarren se conmovió en vivo: "Cuando uno se equivoca hay que reconocer los errores"

"Aún no tenemos claro si Vania va a estar allá, si yo voy a estar acá. Si voy a ir, si va a venir. Es una decisión difícil. Implican muchos cambios, así que estamos tomándolo un día a la vez y a mi me encantaría que ella venga aquí. Me encantaría estar todos los días juntos. No me gustaría tenerla lejos."

➤ Mira: Vania Bludau se quebró al asegurar que no es un mal ejemplo para Mario Irivarren

"En su momento también salió el tema. También me dijo 'vente conmigo' y yo lo pensé. Es complicado porque nuestras familias viven acá. Toda mi vida está aquí en Perú, la de ella está un poco dividida pero también lo conversamos, lo pensé en su momento y es una idea que ronda en mi cabeza. ¿Por qué no? A veces uno tiene que tomar la decisión, pero es difícil. No es fácil chapar tus cosas. Sí lo haría . Es difícil, poco improbable, pero no lo descarto para nada.", dijo Mario.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!

Vania Bludau se disculpa: "He recibido muchísimas críticas, estoy muy apenada por lo que pasó"