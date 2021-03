Mario Irivarren se conmovió en vivo: "Cuando uno se equivoca hay que reconocer los errores"

Vania Bludau y Mario reaparecieron frente a las pantallas tras su polémico comportamiento durante la cuarentena.

Mario Irivarren y Vania Bludau reaparecieron en televisión para hablar por primera vez tras su polémico comportamiento durante la cuarentena. El exintegrante de Esto es guerra no pudo evitar derramar algunas lágrimas al hablar sobre el tema y pedir disculpas públicas en vivo.

"No hay nada que justificar cuando uno se equivoca tiene que reconocer y aceptar sus errores y saber pedir perdón. En su momento utilicé mis redes sociales y no tengo problemas en volver a hacerlo. Toda esta situación se genera a raíz de una supuesta fiesta y a veces uno no tiene los medios para explicarlo", comentó la pareja de Vania Bludau.

El exlocutor explicó que se arrepiente de alquilar la casa de playa y se reafirmó que no hubo ninguna fiesta ya que solo fue una reunión entre los nueve integrantes de su hogar frente al mar.

