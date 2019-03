Mario Irivarren: "No sigo enamorado de Ivana Yturbe"

Mario Irivarren se confesó en una de las secuencias de En boca de todos y habló de su relación con Ivana Yturbe. El retador aclaró que ya no sigue enamorado de la modelo, pero siempre guarda los momentos más bonitos que vivió con su expareja.

➤ Mira:¿Ivana Yturbe quiere retomar su amistad con Mario Irivarren?

"Obviamente ya no, como tú dices, siempre queda el cariño, siempre quedan los buenos recuerdos, en mi caso no queda una amistad como la tuya, no por ahora, quién sabe si más adelante se dé", respondió Mario Irivarren tras la pregunta de Sheyla Rojas.

➤ Mira:Mario Irivarren se molestó con Ivana Yturbe porque no lo saludó

"Queda todo lo positivo, uno siempre intenta guardar los mejores recuerdos de todo lo que pasamos y descartar tal vez aquellos malos momentos que siempre hay en toda relación, pero siempre queda ese respeto y ese cariño, quién sabe más adelante, en algún momento, una amistad", finalizó el modelo sobre sus sentimientos por Ivana Yturbe.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!