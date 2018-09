Mario Irivarren: "No me voy a casar con Ivana Yturbe"

Mario Irivarren se presentó en el programa En boca de todos y le preguntaron si la condición que le puso Ivana Yturbe para retomar la relación fue comprometerse. El modelo y empresario terminó con los rumores y aseguró que no habrá boda.

"Voy a aclarar ese tema, no entiendo de dónde salió eso. No, chicos, no me voy a casar. Ese anillo es un regalo que yo le di a Ivana (Yturbe) hace como dos años por Navidad. Yo no sé qué anillo es de compromiso y qué anillo no, yo fui a la tienda, vi el anillo que estaba bonito y lo compré y se lo regalé", respondió Mario Irivarren.

