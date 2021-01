Mario Irivarren: "No estaré esta temporada en Esto es guerra"

El combatiente confesó que hasta el momento la producción de EEG no lo llama para ingresar al reality.

Mario Irivarren volvió a conectarse a través de una llamada para En boca de todos y se animó a revelar el verdadero motivo por el cual aún no aparece en la temporada de Esto es guerra. El combatiente reveló que no ingresará al reality porque aún no lo llaman.

"Creo que es momento de anunciarles que esta temporada no los voy a poder acompañar. Estamos miércoles y hasta ahora no me han llamado. En Esto es guerra las cosas cambian de un día para otro", expresó la pareja de Vania Bludau.

