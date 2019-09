Mario Irivarren arremetió contra Ducelia Echevarría y reveló que no es rubia natural

¡Indignada! Ducelia Echevarría se molestó con Mario Irivarren después que él le recordó en vivo que no es rubia natural. La guerrera fue comparada con Brunella Horna y le respondió fuerte y claro al combatiente.

"Yo estoy diciendo que la rubia más linda de este estudio me parece que es Brunella, porque asumo que estamos hablando de rubias naturales", afirmó Mario Irivarren frente a Ducelia Echevarría, quien no se quedó callada.

"Tú que me has rogado para quedarme en los retadores me dices ahora que no soy rubia natural. Mírame las raíces del cabello, habla después y aprende a conocer a las personas. Yo no me pinto el pelo como tú siempre para tapar las canas", respondió la modelo en En boca de todos.

