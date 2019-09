Mario Irivarren: Antes y después de su cirugía a la nariz

¡Lo contó todo! Mario Irivarren habló rcientemente en En boca de todos por qué tuvo tres operaciones en la nariz, un cambio que ha marcado un antes y después en su apariencia.

El integrante de Esto es guerra reveló que el resultado de la primera cirugía a la que se sometió no fue el esperado por lo que el mismo médico volvió a operarlo; sin embargo, tampoco quedó bien.

➤ Mira: Paula Arias y Tomás Medrano celebraron juntos cumpleaños de su hija

"(Tras esa situación) Me busqué otro doctor que me operó y me dejó así (como luce actualmente). Fue bastante traumático", sostuvo el combatiente.

Mario Irivarren señaló que su primera intervención quirúrgica fue a los 17 años y la segunda a los 18. Además, ha pensado en ponerse implante de cabello por las entradas que tiene.

¿Qué dijeron los guerreros y combatientes de su transformación?

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!