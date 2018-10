Tutorial: Tres maquillajes para Halloween por Camila Diez Canseco

Camila Diez Canseco, presentadora de la secuencia "Hoy es tu día" de En boca de todos, sorprendió a sus seguidores en redes sociales y compartió tres tutoriales de maquillaje para Halloween.

Mira: Camila Diez Canseco es la nueva integrante de En boca de todos

"Mis chicas lindas it's Halloween time… no estudié nunca make up pero me encanta y lo hago por diversión. ¿Les gustó? Es la primera vez que hago este tipo de videitos, aproveché que tuve un tiempo libre para ustedes, pero espero poder hacer más", publicó la hija de Mauricio Diez Canseco en Instagram.

Maquillaje de La Catrina:

Pinturas de caritas para niños, un labial de Kylie Jenner, delineador negro líquido, sombra negra, pestañas postizas y lápiz labial.

Maquillaje de calabaza:

Pinturas de caritas, mucho delineador, pestaña postizas, sombras, iluminador y lente de contacto.

Maquillaje de fuego:

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!