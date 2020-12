Mamá de Mario Irivarren sobre Vania Bludau: "Es una chica muy linda y trabajadora"

Doña Marcela elogió a la pareja de su hijo y sorprendió con sus declaraciones.

La madre de Mario Irivarren, doña Marcela, respondió una pregunta de Ricardo Rondón. El presentador de TV consultó a la señora qué opinión tiene sobre Vania Bludau. La señora indicó que le parece una chica linda.

"Es una chica muy linda. No he tenido la oportunidad para conocerla personalmente, pero por lo que he visto en televisión sé que es una chica emprendedora, trabajadora." Cuando le preguntaron si Vania es "la mujer de su vida" de Mario, dijo: "eso se verá con el tiempo".

