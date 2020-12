¿Maju Mantilla provocó caída de Brenda Carvalho en vivo?

Brenda Carvalho llegó como retadora para challenge de Shakira y lanzó acusación contra Maju Mantilla.

Maju Mantilla sorprendió hace algunos días con un sensual baile de Shakira y es por ello que Brenda Carvalho se presentó para retarla en vivo. Sin embargo, la conductora habría querido arruinar la coreografía de la brasileña.

"Me han puesto aceite en mis zapatillas, acá me hicieron trampa, ay no sé (quién fue), estoy sospechando. ¿Maju fuiste tú?", denunció Brenda Carvalho, quien agregó que compartió camerinos con Maju Mantilla y ella fue la única que pudo hacer eso.

Maju Mantilla imitó sensual baile de Shakira al ritmo de "Girl like me"