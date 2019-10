Maju Mantilla defendió a su esposo Gustavo Salcedo de críticas por su belleza

¡No necesita nada! Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, también formó parte de la lista de canditatos al "Rostro más bello de la TV", pero un comentario del ccirujano Ronny De Souza hizo que ella lo defendiera de las críticas.

Según el médico, los años han hecho que el amado de la conductora de En boca de todos ya muestre las señales de la edad. "La vejez nos golpea a todos", expresó.

"Doctor, gracias, pero no he sacado una cita. Está todo en su sitio, no necesita nada. Para mí está excelente, por encima de los cien (puntos)", dijo Maju Mantilla.

Segundos después, el escaner de la belleza arrojó 93% para Gustavo Salcedo, puntaje que fue duramente cuestionado por De Souza. "Hay que ser objetivos, el amor es ciego. Han sigo generosos", sentenció.

TAMBIÉN MIRA

Marianita la del barrio: El primer avance de novela que protagonizan Austin Palao y Marianita Espinoza

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!