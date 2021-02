Maju Mantilla a Carloncho: Dices que Daddy Yankee es tu amigo, pero él ni se acuerda de ti

Carloncho envió un saludo de cumpleaños a su "mejor amigo" Daddy Yankee y así lo troleó Maju Mantilla.

Carloncho presumió de su "amistad" con Daddy Yankee y se animó a enviarle en vivo un saludo de cumpleaños porque dijo que lo estaba grabando. Sin embargo, sus compañeros lo trolearon y le dijeron que el cantante seguro ni se acuerda de él.

"Quiero saludar a mi mejor amigo en esta parte del programa, sé que no corresponde. Me está viendo, me está grabando, así que, amigo mío, desde aquí sabes cuánto te quiero. Este saludo va desde aquí hasta la Isla del Encanto, Puerto Rico. Para ti Daddy Yankee, el máximo líder", dijo emocionado Carloncho.

Tras escucharlo, Maju Mantilla sorprendió al locutor con una contundente opinión. "Carloncho, pero tú te acuerdas que él es tu amigo, pero él no se acuerda que tú eres su amigo", dijo la conductora de En boca de todos.

