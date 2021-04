Macarena Vélez tuvo emotivo reencuentro con su mamá después de tres meses

"Primera vez que nos separamos tanto tiempo, para mí ha sido una eternidad y quería sorprenderla", dijo Milagros Montoya.

Macarena Vélez recién llegó de Miami y se reencontró con su mamá en En boca de todos después de tres meses. Milagros Montoya, después de pasar las pruebas respectivas de COVID-19, sorprendió de esa forma a la modelo.

"Quería hacerle la sorpresa, tres meses que no la veo, sabe que me muero por ella. Es la primera vez que de verdad nos separamos tanto tiempo, para mí ha sido una eternidad, nunca me he separado tanto", contó emocionada la mamá de Macarena Vélez.

